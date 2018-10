Para muitos jovens, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é sinônimo de intensa ansiedade. Por ser a principal porta de entrada para as principais universidades do país, a prova costuma gerar preocupação até mesmo nos estudantes mais bem preparados. E para que os candidatos possam encarar os exames nos dias 4 e 11 de novembro com maior tranquilidade, a ajuda da família é fundamental.

De acordo com a coordenadora do curso de Psicologia do Grupo Promove, Maria Rita Britto Tupinambá, os pais podem ser aliados nos dias que antecedem o Enem, conversando com os filhos e os tranquilizando sobre a responsabilidade em torno dessa importante etapa da vida.

Para ela, os pais devem ficar atentos se os filhos tiveram mudança de comportamento na reta final do Enem, como ficar sem dormir ou se alimentar direito. “Os pais podem orientar os filhos ao falar sobre suas próprias experiências. Os adultos passam são avaliados no dia a dia e também passam sempre por situações de estresse. Eles podem contar como fazem para superar as questões”, afirma Maria Rita.