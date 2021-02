Um engavetamento envolvendo um caminhão e cinco carros deixou quatro pessoas feridas na MG-050, em Piumhi, na noite de sexta-feira (12). O acidente aconteceu por volta das 20h, na altura do KM 269.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um veículo Honda HR-V seguia no sentido Piumhi/Capitólio, quando ao realizar uma ultrapassagem colidiu na lateral de um caminhão que seguia no sentido contrário. Outros quatros veículos também acabaram se envolvendo no acidente.

Com o impacto, a passageira do Honda HR-V sofreu ferimentos considerados graves. Outras três pessoas que estavam em um outro veículo também ficaram feridas e precisaram de atendimento médico. As vítimas foram socorridas pelo Samu e o Corpo de Bombeiros e encaminhadas para a Santa Casa de Piumhi.

Outras oito pessoas envolvidas no acidente dispensaram atendimento no local.