O formiguense Tiago Augusto Favarini está entre os desaparecidos no desastre que ocorreu em Brumadinho nessa sexta-feira (25).

O engenheiro de 33 anos é funcionário da Vale, empresa responsável pela mineradora onde ocorreu o rompimento da barragem. Ele trabalha em uma unidade da Vale em Ouro Branco, mas estava em Brumadinho, onde vai todas as sextas-feiras para participar de reuniões.

Ao Últimas Notícias a irmã de Tiago, Renata Favarini informou que o último contado dele com a família foi antes de sair para o almoço. O engenheiro almoçaria no refeitório da empresa, um dos locais atingidos pela lama.

” Tiago trabalha na Vale há 7 anos e ama o que faz, ele é casado tem um filho pequeno. É um maravilhoso filho, irmão, marido e um pai fantástico”, disse Renata.

Familiares de Tiago foram para Brumadinho nessa sexta-feira para acompanhar os trabalhos de resgate. Diversas famílias de desaparecidos estão em Brumadinho. Alguns passaram a madrugada no Espaço do Conhecimento da Vale, onde estão concentradas as informações sobre desaparecidos e socorridos.

Mães, esposas, irmãos, maridos famílias inteiras desoladas e em busca de informações. A última lista de socorridos foi atualizada à 1h30. Os familiares reclamam da falta de informações.

Ao menos 9 pessoas morreram em razão da tragédia e 354 pessoas estão desaparecidas, segundo o Corpo de Bombeiros. A Vale, entretanto, divulgou em seu site uma lista com cerca de 413 pessoas com as quais não tinha contato.

Confira a lista de nomes até o momento:

Abner Pereira Dos Santos

Adair Custodio Rodrigues

Adelson Claudio De Jesus

Ademario Bispo

Adisley Vinicio Caio

Admilson Rodrigues Monteiro

Adnilson Da Silva do Nascimento

Adriano Aguiar Lamounier

Adriano Caldeira Do Amaral

Adriano Gonçalves dos Anjos

Adriano Junio Braga

Ailton Pereira Dos Santos

Alex Mario Moraes Bispo

Alexandre De Sales Barbosa

Alexis Adriano Da Silva

Alexis Cesar Jesus Costa

Alisson Martins de Souza

Allison Andrade Duarte Silva

Aloisio Carlos Mendes

Altair Jesus Da Silva

Amanda de Araujo Silva

Amarina De Liordes Ferreira

Amauri Geraldo da Cruz

Amilson Andrade Pessoa Junior

Ana Paula da Silva Mota

Anailde Souza Pereira

Andre Luiz Almeida Santos

Andrea Ferreira Lima

Angelica Aparecida Avila

Angelita Cristiane Freitas De Assis

Angelo Gabriel da Silva Lemos

Anizio Coelho Dos Santos

Antonio Geraldo Alves

Antonio Luciano Pedrosa Silva

Antonio Marcos Nunes

Antônio Ribas

Arildo De Amorim Carmo

Arildo Patricio Passos

Armando Rage Grossi

Aroldo Oliveira

Artur Vinicius Dos Santos

Brenda Maria Maia Campos

Bruna Lelis de Campos

Bruno Eduardo Gomes

BRUNO ROCHA RODRIGUES

Camila Santos de Faria

Camilo de lelis do Amaral

Carla Borges Pereira

Carlos Alberto Da Fonseca

Carlos Antonio

Carlos Augusto dos Santos Pereira

Carlos Eduardo Campos Do Amaral

Carlos Eduardo de Souza

Carlos Eduardo Faria

Carlos Magno De Almeida

Carlos Roberto da Silveira

Carlos Roberto Deusdedit

Carlos Roberto Pereira

Carlos Roberto Souza

Caroline Mirian da Silva Reis

Cassia Regina Santos Souza

Cassio Cruz Silva Pereira

Claldiene de Fatima Severiano

Claudio Aparecido da Silva Almeida

Claudio Fernando Padila

Claudio Leandro Rodrigues Martins

Claudio Marcio Dos Santos

Cleidson Aparecido Moreira

Cleiton Luiz Moreira Silva

Cristhiani Franca da Fonseca Penido

Cristhiano Almeida Rocha

Cristiane Antunes Campos

Cristiano Braz Dias

Cristiano Clemente Patrocinio

Cristiano Jorge Dias

Cristiano Passos Sousa

Cristiano Serafim Ferreira

Cristiano Vinicius Oliveira De Almeida

Cynthia Martins Brandao

Daiana Caroline Silva Santos

Daniel francisco Orlando

Daniel Guimarães Almeida Abdalla

Daniel Messias Nunes

Daniel Muniz Veloso

Daniel Tadeu Ferreira Costa

David Marlon Gomes Santana

Delfonso Geraldo Da Silva

Denilson Bleme Candido

Denilson Rodrigues

Denis Rodrigues Saiao

Denis Silva

Dennis Augusto Da Silva

Derli Batista De Oliveira

Diego Antonio de Oliveira

Diego Geraldo Marinho

Diego Hermano Da Silva Martins

Diogo Soares Matozinhos

Dirceu Dias Barbosa

Djener Paulo Las Casas Melo

Douglas Abdo De Souza

Eder Luiz Alves Diniz

Edgar Bento Da Silva

Edgar Carvalho Santos

Edgar Santos

Edimar da Conceicao de Melo Sales

Edione Reis

Edirley Antonio Campos

Edivaldo Alves Moreira

Edmar De Rezende

Ednei Candido Rodrigues

Ednilson dos Santos Cruz

Edson Geraldo Eleoterio

Edson Rodrigues dos Santos

Eduardo Batista Gama Diniz

Eduardo Da Silva Araujo

Edymayra Samara Rodrigues Coelho

Egilson Pereira de Almeida

Eliane de Oliveiras Melo

Elias De Jesus Nunes

Elias Jose de Moura

Elindro Batista de Passos

Elisson Ribeiro De Oliveira

Eliveltom Mendes Santos

Elizabeth de Oliveira Espindola

Elizeu Caranjo De Freitas

Elon Silva Figueiredo

Elson Ribeiro De Oliveira

Emerson Jose da Silva Augusto

Eridio Dias

Eudes Jose De Souza Cardoso

Eva Maria de Matos

Evandro Luiz Dos Santos

Evenir Nascimento

Everton Guilherme Ferreira Gomes

Everton Lopes Ferreira

Fabio Lucio De Paiva

Fabricio Henrique Silva Rodrigues

Fabricio Henriques da Silva

Fabricio Lucio Faria

Fabricio Ramos Silva

Fauller Douglas da Silva Miranda

Felipe Jose de Oliveira

Fernanda Cristhiane da Silva

Flaviano Fialho

Francis Marques da Silva

Gabriel Augusto Maia Rios

Geikson Taytson Amador Campos Lacerda

Genercy Pereira da Silva

George Conceicao de Oliveira

Geraldo de Medeiro Filho

Geraldo Ribeiro de Morais

Gilberto Joaquim Da Silva

Giovani Paulo da Costa

Gisele Moreira da Cunha

Gislaine Michelle de Oliveira Anastacio

Gislene Conceicao Amaral

Givaldo Antonio dos Santos

Glayson Leandro Da Silva

Gleison Welbert Pereira

Gustavo Andrie Xavier

Gustavo Junior Souza

Gustavo Moreira De Faria

Gustavo Queiroz Esteves

Haroldo Junior De Oliveira

Helbert Firmino Pena

Helder Correa Dos Reis

Helder Pires Borges

Heleno Andre Da Silva

Herminio Ribeiro Lima Filho

Hernane Junior Morais Elias

Hugo Marques Barbosa

Hugo Maxs Barbosa

Iaria Luiza Silva Sousa

Icaro Douglas Alves

Isacc Xavier Dos Santos

Istelio Barbosa de Araujo

Ivan Alves

Ivan Batista Da Silva

Ivan Lucio Da Silva

Izabela Barroso Camara Pinto

Jaconias Goncalves Da Silva

Jailson Patrick Martins dos Reis

Jailson Rodrigues Martins

Jairo Nunes Dos Santos

Janice Helena Do Nascimento

Jaqueline Amorim dos Santos

Jardel Souza Dutra

Jeferson Alberto Pereira Silva

Jenner Leonardo Guimaraes Rezende

Jeremias De Jesus Rocha

Jesiel Eduardo da Paixao

Jhobert Donadonne Gonçalves Mendes

Jhonathan Santos Rocha

Joao Batista Da Costa

Joao Paulo Autino

Joao Paulo De Almeida Borges

Joao Paulo Pizzani Valadares Mattar

Joiciane de Fatima dos Santos

Jonatas Lima Nascimento

Jonis Andre Nunes

Jorge Luiz Ferreira

Jorge Vicente da Silva

Jose Apolinario Ferreira

Jose Carlos Domeneguete

Jose De Avila

Jose Eduardo Soares

Jose Francisco Mateiro

Jose Henriques Neto

Jose Maria da Conceicao Araujo

Josiane Santos

Jucelia Pereira Lima de Oliveira

Juliana Creizimar De Resende Silva

Juliana Esteves Da Cruz Aguiar

Juliana Parreiras Lopes

Julio Cesar De Freitas

Junia Firmino Prado

Juraci Santos Padilha Souza

Katia Aparecida da Silva

Katia Gisele Mendes

Keleson Maia De Aguiar

Kelyson Martins Fraga

Leandro Borges Candido

Lecilda De Oliveira

Lelis Marcos De Oliveira Melo

Lenilda Cavalcante Andrade

Lenilda Martins Cardoso Diniz

Leonardo da Silva Godoy

Leonardo dos Reis Azevedo

Leonardo Pires de Souza

Leticia Mara Anizio de Almeida

Leticia Rosa Ferreira Arrudas

Lilian De Melo Costa

Liz Mirna

Lourival Alexandre De Queiroz

Lourival Dias de Rocha

Lucas Misael de Souza Coutinho Gomes

Luciano Batista Das Chagas

Luciano de Almeida Rocha

Luciano Ferreira Da Silva

Luciano Las Casas Goncalves

Lucimara Martins Cardoso Coelho

Lucio Pereira De Lima

Lucio Rodrigues Mendanha

Luis Antonio Parreiras

Luis Felipe da Silva Mendes

Luiz Antonio De Miranda

Luiz carlos Silva Reis

Luiz Cordeiro Pereira

Luiz De Oliveira Silva

Luiz Felipe Alves

Maicon Vitor Alves Santos

Manoel Wilton Alves de Souza

Marceleia da Silva Prado

Marcelle Porto Cangussu

Marcelo Alves De Oliveira

Marcelo Alves de Oliveira

Marcelo Guimaraes

Marcelo Henrique Nascimento

Marcelo Magela Coelho

Marcelo Tito Da Silva

Marcio de Freitas Grilo

Marcio Pampulini Junior

Marcio Tulio Rezende Amaral

Marco Antonio Ribeiro da Silva

Marco Aurelio Santos Barcelos

Marco Sandro Ribeiro

Marcos Evangelista Da Cruz

Marcos Lucio De Oliveira

Marcos Roberto Silva de Souza

Marcos Vinicius Borges do Carmo

Marcus Tadeu Ventura Do Carmo

Mario Miranda Marques

Marlon Rodrigues Goncalves

Mauricio Lauro de lemos

Mauro Ferreira Do Prado

Mauro Lucio Santos

Max Elias De Medeiros

Maycom Augusto Da Silva Paula

Messias Alipio Medeiros Leite

Milene Cristina Costa Souza

Miraceibel Rosa

Miramar Antonio Sobrinho

Moises Moreira De Sales

Natalia Fernanda da Silva Andrade

Nathalia de Oliveira Porto Araujo

Neemias Martins da Silva

Neftali Goncalves Da Silva

Nelson Prado Junior

Nilson Barbosa

Nilson Dilermando Pinto

Nilton Nilo Martins Severino

Nilton Xisto

Ninrode de Brito Nascimento

Noe Sancao Rodrigues

Noel Borges

Norberto Paula Fernandes

Olavo Henrique Coelho

Olimpo Gomes Pinto

Oseias Sales Barbosa

Oziel Vieira Da Silva

Ozilis Adalberto Ferreira

Patrick Giordani Gomes

Patrick Petterson Ambrosio Almeida

Paulo Natanael de Oliveira

Paulo Sergio Cardoso De Almeida

Paulo Sergio Fecundo

Paulo Wellington Da Silva

Pedro Bernardino de Sena

Petersen Coelho Andronico

Poliana de Souza Oliveira

Priscila Elen Silva

Rafael Mateus De Oliveira

Rafhael Euber Martins Boanares

Ramon Junior Pinto

Rangel da Silva Araujo

Rangel do Carmo Januario

Reginaldo Ferreira De Oliveira

Reginaldo Henriques Chaves

Reginaldo Rodrigues Reis

Reinaldo Goncalves

Reinaldo Marques

Reinaldo Simão de Oliveira

Renato Eustaquio De Sousa

Renato Rodrigues Da Silva

Renato Rodrigues Maia

Renato Vieira Caldeira

Renildo Aparecido Do Nascimento

Ricardo Alves Caetano

Ricardo Generoso De Brito

Richard Heindel Melo Xavier

Roberto das Graças Simplicio

Roberto Mauro Martins Dos Santos

Robson Cleber Passos

Rodney Sander Paulino Oliveira

Rodrigo Diniz Silva

Rodrigo Miranda dos Santos

Rodrigo Monteiro Costa

Rogerio Antonio Dos Santos

Roliston Teds Pereira

Rolni Angelo Da Silveira

Ronaldo Aparecido Dos Santos

Ronan De Castro Pinheiro

Ronnie Von Olair Da Costa

Rosaria Dias Da Cunha

Roselia Alves Rodrigues Silva

Rosiane Sales Souza Ferreira

Ruberlan Antonio Sobrinho

Ruy Nunes Ferreira

Samara Cristina dos Santos Souza

Samuel Da Silva Barbosa

Sandro Andrade Goncalves

Sebastião Divino Santana

Sebastiao Gomes

Sergio Carlos Rodrigues

Sergio Geraldo Penido

Sergio Goncalves Da Silva

Sergio Magalhaes Diniz

Sidnei Marcos Da Rocha

Simone Vieira Benfica Silva

Sinval Soares Figueiredo

Sueli De Fatima Marcos

Terceiros local

Terlam de Mattos Oliveira

Thiago Leandro Valentim

Thiago Mateus Costa

Tiago Barbosa Da Silva

TIAGO COUTINHO DO CARMO

Tiago Luiz Martins Amorim

Tiago Tadeu Mendes da Silva

Vagner Nascimento Da Silva

Valdeci de Souza Medeiros

Valdilei Rocha Gomes

Valter Luis Da Silva

Vanderley De Souza Fecundo

Vanderlucio Coelho Dos Santos

Vanderlucio Dos Santos

Varley Moreira Pinto

Vicente Aparecido De Amorim

Victor Alexandre de Souza

Vinicius De Paula

Vinicius Rodrigues Alexandrino

Wagner Lopes Sergio

Wagner Rodrigues Monteiro

Wagner Valmir Miranda

Walaci Junhior Candido da Silva

Waldeci Fernandes Pego

Waldemar Maria Botelho

Walisson Eduardo Paixao

Wallisson Lemos Da Silva

Wanderson Carlos Pereira

Wanderson Oliveira Valeria

Wanderson Paulo da Silva

Wanderson Ribeiro Da Silva

Wanderson Soares Mota

Waner Costa Magalhaes

Warley Gomes Marques

Warley Lopes Moreira

Wdison Cesar Barbosa

Weberth Ferreira Sabino

Wedson Pereira Da Silva

Wellington Da Rocha Ribeiro

Wendell Rodrigues Pereira

Weslei Antonio Belo

Weslei Silva Ferreira

Wesley Antonio Das Chagas

Wiliam Isidoro de Jesus

Willian Jorge Felizardo Alves

Wilson Candido Batista Junior

Wilson Jose Da Silva

Zilber Ferreira