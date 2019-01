Um mutirão de limpeza nos bairros Balbino Ribeiro e Engenho de Serra teve início nessa quarta-feira (2). Os próximos bairros a serem atendidos serão: São Luiz, Recanto da Praia e Cidade Nova.

A solicitação foi feita pelo vereador Sandrinho da Looping e por líderes comunitários que se reuniram com o prefeito Eugênio Vilela no final do ano passado. O trabalho busca reduzir os focos do Aedes aegypti.

Além do vereador, o secretário interino de Gestão Ambiental, Felipe Nunes, e o líder comunitário do Cidade Nova, Délio Raimundo, acompanharam o início dos trabalhos.

De acordo com o vereador, a limpeza e a capina são muito importantes, pois previnem a proliferação de insetos e de animas peçonhentos. “Começamos o ano com muito trabalho e muitos obstáculos superados. Estamos em um período que requer um cuidado maior na prevenção do mosquito da dengue e de outras doenças graves, como febre amarela, zika e chikungunya. Temos de ter consciência de que uma simples tampinha de garrafa serve de ambiente para a reprodução do mosquito”, ressaltou.

O representante do bairro Recanto da Praia, Diego Rittiele, destacou a importância do mutirão. “O mato no bairro Recanto da Praia está tomando conta da rua e muito lixo é jogado no local. Estamos correndo um grande risco. O mutirão de limpeza ajudará a evitar a proliferação do mosquito da dengue e animais peçonhentos”, comentou.

Além do mutirão de limpeza e capina, está sendo usada umamotoniveladora para nivelar ruas.