As secretarias municipais de Educação e Esportes, Cultura, Saúde e Gestão Ambiental realizarão a “Oficina do Lazer e Saúde”, no sábado (27), a partir das 9h. O evento ocorrerá no pátio da Igreja São Geraldo, no bairro Engenho de Serra.

A oficina contará com diversas atividades esportivas, recreativas e de prestação de serviços à comunidade. Entre elas, haverá vacinação contra raiva em cães e gatos, que será feita pela equipe do Codevida.

Haverá tênis de mesa, totó, pintura de rosto, cama elástica, piscina de bolinhas, mini futsal, stand “todos contra dengue”, avaliação física, aferição de pressão, medição de glicose, limpeza de pele, cortes de cabelo e música com integrantes da Escola Municipal de Música Eunézimo Lima (Emmel).