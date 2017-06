O tempo seco nesta época do ano já é esperado. Para alguns, o adicional de um friozinho é mais do que bem-vindo. Mas a chuva ninguém está acostumado. Passadas as águas de março, normalmente, não resta outra opção a não ser esperar a chegada da primavera para novas águas. E não é que nessa segunda-feira (12) o incomum ocorreu? Em Formiga, Belo Horizonte e em diversas cidades do estado a chuva surpreendeu a todos. Nessa terça e quarta-feira (13 e 14), há novas possibilidades de precipitações, contrariando, mais uma vez, a característica seca do outono e do inverno em Minas Gerais. Mas o feriado, de acordo com a meteorologia, será de tempo firme.

A meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que as precipitações não estão associadas a nenhuma frente fria. Foram motivadas por uma instabilidade atmosférica, causada por umidade trazida do oceano e que adentra a parte Leste até o Centro do estado. “A frente fria que estava sendo anunciada passou pelo oceano, não tendo chegado até aqui. E, de qualquer maneira, ela já tinha passado, logo, não poderia provocar a chuva. Essa da madrugada foi bem localizada e rápida”, diz.

Anete lembra que são características do outono e do inverno em Minas a grande variação de temperatura ao longo do dia, formação de nevoeiro na faixa Leste do estado e possibilidade de ocorrência de chuvas isoladas no Triângulo, Zona da Mata e Sul em decorrência de uma frente fria. “Depois da passagem desse sistema, massas de ar frio costumam atingir o estado e provocar queda nas temperaturas. É comum o avanço de ar frio que causa o declínio de temperaturas de um dia para outro”, afirma. Dias frios intercalados com outros quentes marcam uma estação genuinamente seca no estado.

Segundo ela, não foi isso que ocorreu nos últimos dias, quando houve quedas dos termômetros em parte do estado – nessa segunda, eles voltaram a subir. Uma massa de ar frio atuou no Sul e Oeste de Minas no fim de semana. Domingo (11), Monte Verde, no Sul, bateu o recorde da temperatura mais baixa do ano em Minas, com 0,2 grau. São Lourenço, cidade da mesma região, chegou a 3,3 graus. “Nesta época do ano, a variação de temperaturas é comum e massas que vão de moderadas a fortes podem mantê-las amenas por dias consecutivos”, relata. Para esta terça-feira (13), há tendência de ligeira elevação dos termômetros, principalmente das mínimas. Em Formiga, a expectativa é que fiquem na casa dos 14ºC aos 27ºC.