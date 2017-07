O professor Leyser Rodrigues Oliveira coordenador dos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia Agronômica e a professora Neiva Maria Rodrigues Silva, coordenadora do curso de Pedagogia, do Unifor-MG acompanhados de dois alunos realizaram, na quarta-feira (5) a doação de 221 quilos de alimentos a duas entidades sociais de Formiga: a “Casa da Divina Misericórdia” e o “Centro Espírita Irmão José”.

Os alimentos foram doados pelos alunos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia Agronômica que participaram do IV SECAF (Seminários em Ciências Agrárias e Ambientais de Formiga). Ao longo das quatro edições, cerca de 1200 quilos de alimentos já foram doados a estas e outras organizações assistenciais.

De acordo com Leyser, o Centro Universitário cumpre, assim, o seu papel de formar cidadãos. “Mais do que técnicos, pretendemos formar profissionais conscientes de seu papel enquanto agentes de mudança. As doações que fazemos nos lembram que existem pessoas menos favorecidas e que precisam de nossa ajuda” afirmou.