Representantes da Polícia Militar, Acif/CDL e agências bancárias, além dos vereadores Sandrinho da Loopinge Sidney Ferreira, se reuniram na quinta-feira (19), no auditório da CDL.

O encontro tratou de assuntos relacionados à segurança pública em Formiga. Na ocasião, foram discutidas parcerias para a aquisição do sistema de monitoramento com câmera de segurança que deverá ser implantado em diversos pontos da cidade. O sistema já existe na cidade de Arcos.

O tenente Rodrigo, representando a Polícia Militar, disse que o interesse e o estudo sobre a implantação do sistema de monitoramento já vem sendo realizado há algum tempo. “Além disso, as discussões sobre o levantamento de custos, de compra e instalação dos equipamentos já começaram. Agora, convidamos as entidades para serem parceiras na implantação das câmeras. O monitoramento vai contribuir para criarmos um sistema de vigilância com mais segurança”, contou.

O vereador Sandrinho ressaltou que hoje os maiores problemas da cidade são na área da saúde e segurança pública. “A nossa proposta é a aproximação cada vez maior entre todas as forças municipais e estaduais de segurança para que possamos alcançar este benefício público”, disse.