A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental iniciou, nessa terça-feira (25), a limpeza do “lixão” na estrada que dá acesso à comunidade rural de Padre Trindade.

A ação está sendo realizada a pedido do Ministério Público, já que a situação do local poderia oferecer riscos à população.

O terreno onde está o “lixão” é particular, recebe resíduos de diversas pessoas que passam pela região e já foi alvo de reclamações da população local. A Prefeitura já notificou o proprietário e somente foi possível trabalhar na área por causa da determinação do MP (o Município é proibido de agir em área particular).

Somente na terça-feira, foram retirados do local dois caminhões cheios de lixo. A Prefeitura ressalta que há uma caçamba na comunidade para que a população jogue o lixo nela e, em seguida, haja o devido descarte dos resíduos. “Pedimos à população que colabore, pois existe em Padre Trindade um local correto para receber o lixo. O descarte dos resíduos em locais inapropriados colabora com a criação de lixões, com o aparecimento de animais peçonhentos e com o aumento da degradação do meio ambiente”, explica a secretária de Gestão Ambiental, Giovana Borges.