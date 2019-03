Um entregador de lanches de 33 anos foi morto a tiros no início da madrugada deste sábado (9) na rua Campos Sales, em Campo Belo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que trabalhava em uma moto e havia saído para fazer uma entrega pouco antes do crime.

Ainda conforme a polícia, o corpo de Felipe Cesar Rodrigues, conhecido como Fininho, foi encontrado depois que os militares receberam denúncias anônimas.

Quando os policiais chegaram no local, o corpo da vítima estava caído na calçada. Nenhum dos pertences de Felipe havia sido roubado.