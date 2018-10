Na noite dessa quarta-feira (24), um entregador de pizza, de 22 anos, morreu após bater a moto que ele conduzia em um carro, em Luz.

Segundo a PM, o acidente ocorreu no bairro Monsenhor Parreiras. O rapaz seguia sentido Centro quando foi atingido pelo carro. Ele caiu embaixo do veículo e morreu na hora.

Uma mulher de 31 anos chegou a dizer que estava dirigindo o carro no momento do acidente, mas testemunhas disseram que era um homem quem dirigia o carro. No quartel da PM, uma mulher de 31 anos confirmou que o padrasto dela era quem dirigia o veículo no momento da batida, porém, ele fugiu do local.