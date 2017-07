De 18 a 22 deste mês foi realizada em Lavras, a fase regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg). Os competidores que representaram Formiga tiveram ótimo desempenho, com dois atletas do xadrez conseguindo classificação para a fase estadual.

A cidade foi representada nas modalidades de xadrez e basquete, por alunos do Colégio Losango e da Escola Municipal Miralda da Silva Carvalho, respectivamente. Os enxadristas que conquistaram vaga na fase regional foram Mariles Costa Teixeira, no módulo I feminino, e Vinicius Santos Alves, no módulo I masculino. Eles foram acompanhados na competição pelo secretário o adjunto de Educação e professor, Alex Arouca.

“Os jogos escolares são uma oportunidade de crescimento esportivo da cidade e devem ser muito bem aproveitados pelos nossos alunos. O esporte é uma ferramenta de inserção social e, sabendo disso, a Prefeitura de Formiga, através do Setor de Esportes da Secretaria de Educação, não mediu esforços para viabilizar a participação de nossos atletas”, comentou Alex.

Os alunos/atletas lutarão pelo título da fase estadual dos Jemg entre os dias 31 de julho e 5 de agosto, em Uberaba.