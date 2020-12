A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), integrante do Subcomitê Ribeirão Jequitibá, vinculado ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), foi certificada com o Selo Social de combate aos desafios socioambientais em ano de pandemia. Além da Epamig, outras onze empresas e instituições receberam a certificação concedida pelo Instituto Abaçaí. Ao todo, 29 projetos foram realizados, o que contabiliza mais de 80 impactos positivos para o meio ambiente.

Este foi o primeiro ano de aplicação das tecnologias do Selo Social que estimula organizações, qualifica projetos, mensura ações com impactos que melhoram a vida das comunidades locais e colaboram para atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).Entre as ações realizadas estão o resgate de hortaliças não convencionais (PANC); elaboração de um plano de combate e prevenção a incêndios florestais; assistência técnica aos produtores de hortas urbanas; e campanhas de conscientização contra o abandono de animais domésticos por conta da Covid-19. Clique aqui para conhecer os projetos.

Segundo a coordenadora do Subcomitê Ribeirão Jequitibá, Marley Lima, o ano de 2020 foi complexo para a organização que precisa gerenciar demandas por meio da interação entre as pessoas e trabalhos de visitas às comunidades.

“A pandemia e o distanciamento social nos provocaram, exigiram a busca de novas estratégias para manter a interação entre as pessoas. Para continuar realizando as ações necessárias foi preciso multiplicar a vontade, exercitar a criatividade, reorganizar cronogramas e planejamentos”, destacou Marley.