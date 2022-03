Nas aulas iniciais do curso de direito, o aluno é lembrado do que é um silogismo. É explicado que consiste em tese, antítese e síntese. Os que buscaram aprofundar encontraram escritos sobre dialética. E assim o materialismo histórico de Marx. Dessa forma, contar a história da humanidade atento a essa dinâmica de propriedade dos meios de produção e de aplicação de força corporal de trabalho é o que se convencionou chamar de materialismo histórico.

Esses pensamentos levaram a uma divisão que durou desde o fim da II Guerra até o fim do século XX, dividindo o mundo em capitalistas e socialistas, no que se convencionou chamar de Guerra Fria.

No fim do século XX, quando a União Soviética se desfez e a China foi conduzida por Deng Xiaoping para uma abertura, na prática, o mundo perdeu a referência de dialeticidade que produzisse o equilíbrio no agir humano do planeta.

Ambiente propício ao crescimento do discurso de ódio. Ao renascimento ou fortalecimento de comportamentos alinhados com o fascismo e o nazismo. As pessoas começaram a achar natural manifestar seu preconceito racial, de classe social e começaram a crescer comportamentos violadores de direitos humanos, por vezes, praticados por nações e muitas vezes nas relações interpessoais.