A partir desta quinta-feira (7) está em funcionamento o equipamento “GeneXpert” que tem capacidade de realizar exames RT-PCR – Padrão Ouro.

A princípio, o equipamento será usado para testagem de pacientes considerados graves, além dos que necessitarem de internação imediata e não tenham diagnóstico positivo para o novo Coronavírus, e profissionais da saúde.

De acordo com o secretário de Saúde, Leandro Pimentel, o material é colhido no hospital, na casa de pacientes suspeitos ou na Unidade de Referência e Triagem Covid-19 e Síndrome Gripal (tenda ao lado da UPA). “O material colhido através do Swab, ou seja, coleta nasal, é levado para o laboratório onde em 30 minutos já temos o resultado”.

A bioquímica Gabriela Vaz Reis explica que o equipamento consegue detectar até mesmo a mutação do vírus. “O vírus está sofrendo uma mudança, mas o aparelho identifica o N2 que é o gene específico do Coronavírus, tornando o resultado extremamente confiável por causa desta marcação que tem da biologia molecular”.