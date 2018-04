O secretário municipal de Cultura, Alex Arouca; o diretor da Emmel, Deivdy Alves; a diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, Tatiane França, e o professor de violão, Tarcísio Xavier, visitaram na quinta-feira (5) o Conservatório Estadual de Música Juscelino Kubitschek de Oliveira, na cidade mineira de Pouso Alegre. O objetivo da viagem foi conhecer o funcionamento da escola, que atende cerca de 2.500 alunos e conta com mais de 80 profissionais em sua equipe.

Os formiguenses foram recebidos pelo violeiro, professor de viola caipira e vice-diretor do Conservatório, Odilon Basílio, que é filho da dupla formiguense Nonó e Naná, que fez sucesso no Brasil na década de 50.

Odilon, que é um antigo conhecido de Alex, foi quem viabilizou a visita dos servidores, que, além de conhecerem todo espaço do Conservatório, puderam acompanhar algumas aulas que estavam sendo ministradas no momento da visita. “Em suma, a equipe adquiriu informações importantes sobre o sistema, a estruturação e o funcionamento do Conservatório Estadual que, com certeza, poderão ser muito úteis nessa nova fase da Emmel, agora vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Esportes”, ressaltou o secretário Alex.