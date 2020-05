Muitos são os servidores que compõem as equipes da Secretaria Municipal de Saúde. Todos estes profissionais estão diariamente atentos às necessidades da população e preparados para atuar nas mais diversas situações.

Neste período de pandemia, a equipe do setor de Vigilância Epidemiológica tem atuado com afinco no combate ao novo coronavírus e, por este e outros motivos, é destaque nesta quarta-feira, 6 de maio, na Campanha “Heróis da Saúde”.