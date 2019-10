Redação Últimas Notícias

A cidade de Muzambinho sediou nesse final de semana a segunda edição dos Jogos Universitários de Minas (JU-Mineiro). Representando Formiga, participaram 17 atletas que compõem a equipe Atlética Devastadores Unifor-MG.

Eles representaram a cidade das Areias Brancas nas modalidades futevôlei, handebol masculino, futsal, truco e vídeo game.

A equipe de futevôlei, composta pelos atletas Sávio Ribeiro e Marcos Oliveira (foto: divulgação), foi a campeã na modalidade. A equipe do handebol masculino ficou com a terceira colocação. No geral, a equipe de Formiga ficou em 7º lugar na segunda divisão. Cada divisão contou com a participação de 14 atléticas (equipes).

“Esses jogos universitários, com toda certeza ficarão para sempre em nossas memórias. Vivemos momentos incríveis e especiais. Nosso time deu o melhor que podia, por se tratar da primeira vez em competições desse nível. No ano que vem iremos mais preparados, pois nossa intenção ainda é competir com times femininos. Gostaria de agradecer a nossos patrocinadores e ao nosso reitor do Unifor-MG, Marco Leão, por todo o suporte”, destacou o presidente da equipe Atlética Devastadores, Caio Leonel.

O propósito do campeonato é promover no Sul de Minas a melhor integração entre os estudantes.