Neste sábado (8), a equipe de Vigilância em Saúde, da Administração Municipal, realizou trabalhos de fiscalização em diversas regiões de Formiga com o objetivo de garantir que as normas de combate à Covid-19 sejam cumpridas.

Durante a ação, que contou com o apoio da Polícia Militar, donos de estabelecimentos comerciais foram notificados. Entre eles, um distribuidor de bebidas foi interditado pelo período de três dias; em outro comércio, as pessoas que estavam aglomeradas no local dispersaram imediatamente.

É importante que a população evite aglomerações e continue com o uso constante de máscara.

Fonte: Facebook Prefeitura de Formiga