Da Redação

A equipe de Robótica G.I.Ants do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) campus Formiga participou no domingo passado (20) da etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), na cidade de Araxá – Modalidade prática. Vinte equipes de diversas cidades mineiras participaram dessa etapa.

Os alunos do IFMG conquistaram o segundo lugar na fase regional da olimpíada, se classificando para a etapa Mineira que acontecerá nos dias 16 e 17 de setembro, em Belo Horizonte.

“Foi uma competição emocionante que demonstrou não só os conhecimentos técnicos da equipe, mas a maturidade e o equilíbrio dos alunos que conseguiram sair de uma péssima colocação na primeira rodada para o segundo lugar geral “, comentou a professora Denyse.

Hernane Marcos de Faria Jr. e Pedro Henrique de Menezes, do 4º ano técnico em Informática, Lucas Ribeiro de Souza, do 2º ano técnico em Informática e Pedro Marinho Teixeira, do 2º ano do Técnico em Eletrotécnica compõem a equipe de alunos do IFMG que participou da competição.

A Olimpíada

A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) tem o objetivo de estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas, identificar talentos e promover debates e atualizações no processo de ensino-aprendizagem brasileiro.

A OBR destina-se a todos os estudantes de qualquer escola pública ou privada do ensino fundamental, médio ou técnico em todo o território nacional, e é uma iniciativa pública, gratuita e sem fins lucrativos. Possui duas modalidades: Prática e Teórica, que procuram adequar-se tanto ao público que nunca viu robótica quanto ao público de escolas que já têm contato com a robótica educacional.

Acesse o site da OBR