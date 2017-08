Com o intuito de preservar os direitos do consumidor, uma equipe do Procon Formiga realizou na segunda-feira (14) uma vistoria no parque de diversões Corinto Center Park, instalado temporariamente no Parque de Exposições Luiz Belo Primo.

A vistoria foi realizada com o objetivo de orientar os responsáveis pelo parque a manter informações claras e precisas sobre os serviços e produtos disponibilizados aos consumidores, em especial no que tange à venda de ingressos.

A equipe do órgão foi recebida pelo responsável pelo parque Luiz Guilherme Carvalho que foi orientado a confeccionar placas com informações sobre troca de bilhetes. De acordo com a política do parque, pode ser feito a troca de até três ingressos por pessoa.

Ainda segundo a equipe do Procon, o parque já possui placas com informações referente a troca de ingressos e devolução de dinheiro.

De acordo com Iara Regina, coordenadora do Procon, “todas as empresas, inclusive as que exploram o ramo do lazer, devem respeitar os direitos dos consumidores, observando o disposto no Código de Defesa do Consumidor” .

Os consumidores que se sentirem lesados ou necessitarem de algum esclarecimento devem procurar o Procon que está situado em uma sala anexa ao Terminal Rodoviário, de 8h as 11h30 e de 12h30 às 17h. O telefone do órgão é o (37) 3329-1830.