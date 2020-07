Na manhã dessa quarta-feira (22), em Candeias, a VLI realizou um treinamento para os funcionários da empresa que atuam no trecho que corta a cidade.

Na ocasião, foi simulado um derramamento de óleo diesel em um dos cômodos de armazenamento, seguido de explosão, que vitimou um colaborador.

Uma equipe do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG Oeste) participou do simulado realizando o atendimento da vítima.

Em todas as simulações, tudo foi observado e avaliado. A ação dos colaboradores da VLI e o tempo de chegada e atuação da equipe do Samu. Tudo é anotado, discutido e depois criado um relatório.