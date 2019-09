Uma gestante, de 17 anos, deu à luz em casa, com o apoio da equipe do Samu, na noite de sábado (28). O caso ocorreu na rua José Flores, no distrito de Ponte Vila, em Formiga.

De acordo com informações da assessoria de comunicação do Samu, por volta das 19h o serviço foi acionado para atender a uma adolescente em trabalho de parto.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Formiga encontrou a paciente, em período expulsivo de parto, não havendo mais tempo para o encaminhamento até o hospital.