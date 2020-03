Redação Últimas Notícias





A equipe do Últimas Notícias/Nova Imprensa adotou, nesta segunda-feira (23), o sistema de trabalho remoto (home office). O procedimento foi adotado como medida de prevenção à pandemia causada pelo novo coronavírus.



A equipe de jornalismo do UN/NI continuará atuando da melhor forma possível para manter nossos leitores bem informados.



Os canais de comunicação com a equipe de jornalismo serão pelo WhatsApp (37) 98832-1944, pela fanpage no Facebook e pelo e-mail: novaimprensa@gmail.com. O contato com o setor administrativo e comercial pode ser feito pelo telefone (37) 98828-0006.



Assim como nossa equipe, esperamos que nossos leitores sejam responsáveis e se mantenham em isolamento domiciliar. Não se esqueçam de seguir as medidas básicas de higiene recomendadas pelo Ministério Público:

lavar bem as mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com água e sabão, e, de preferência, utilizar toalhas de papel para secá-las.

higienizar as mãos com álcool em gel, que também serve para limpar objetos como telefones, teclados, cadeiras, maçanetas, etc.

para a limpeza doméstica recomenda-se a utilização dos produtos usuais, dando preferência para o uso da água sanitária (em uma solução de uma parte de água sanitária para 9 partes de água) para desinfetar superfícies.

utilizar lenço descartável para higiene nasal é outra medida de prevenção importante. Deve-se cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Também é necessário evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.

para a higienização das louças e roupas, recomenda-se a utilização de detergentes próprios para cada um dos casos. Destacando que é importante separar roupas e roupas de cama de pessoas infectadas para que seja feita a higienização à parte. Caso não haja a possibilidade de fazer a lavagem destas roupas imediatamente, a recomendação é que elas sejam armazenadas em sacos de lixo plástico até que seja possível lavar.



As máscaras faciais descartáveis devem ser utilizadas por profissionais da saúde, cuidadores de idosos, mães que estão amamentando e pessoas diagnosticadas com o coronavírus.



Mantenham uma alimentação saudável e cuidem-se!