A equipe do Estrela do Oeste Clube, de Divinópolis, fez bonito no Campeonato Mineiro de Natação Máster de Inverno de 2019, em Ipatinga, no último final de semana. Das 189 idas ao pódio, os atletas do clube somaram 90 ouros, 57 pratas e 42 bronzes. Resultados que garantiram 11 recordes e o bicampeonato geral da competição, disputado entre 20 equipes em piscina de 25 metros.

“Somos bicampeões. É uma equipe forte e determinada. Agradecer a Deus por mais essa conquista e a diretoria do Estrela do Oeste clube em nome do nosso presidente José Alonso Dias, que sempre apoiou o esporte no clube”, destacou o técnico da equipe, Bruno Tavares, ao G1.

Considerando as medalhas do quarto ao sexto lugar, a equipe máster de Divinópolis conquistou 228 ao todo. No segundo lugar na competição ficou o Clube dos Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, com 179 medalhas. O Praia Clube, de Uberlândia, terminou na terceira posição com 57 medalhas.

Marcas batidas