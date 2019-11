A grande final da 11ª Copa Futsal de Bairros ocorreu na noite dessa quinta-feira (28) no ginásio da Escola Estadual Dr. Abílio Machado.

A equipe Ouro Verde sagrou-se campeã da competição, com 3 gols. A segunda colocação foi conquistada pelo Ouro Negro, com 2 gols e o terceiro lugar ficou com o time Centenário.

A premiação foi entregue aos vencedores pelo vice-prefeito e secretário de Educação e Esportes, Cid Corrêa Mesquita.

O artilheiro da copa foi Gleisson Gustavo, representando a equipe Alto dos Pinheiros, com 8 gols.