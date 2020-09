Desde o início deste mês, o Banco de Alimentos de Formiga conta com dois novos estagiários: Fernanda Alves e Túlio Miranda, alunos 6° período do curso de engenharia agronômica do Unifor-MG.

Os jovens estão participando do Projeto Horta Urbana e a equipe fez o primeiro plantio de mudas de alface, jiló e cebolinha na horta do bairro Santa Teresa e também na horta do bairro São Sebastião.

Os alimentos serão produzidos de maneira agroecológica, sem uso de agrotóxicos e com uso racional da água.

Fonte: Banco de Alimentos