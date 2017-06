Da Redação

O campeonato Minas Open de Jiu-Jitsu organizado pela Federação Fjje-MG foi realizado no ginásio da Escola Abílio Machado (Polivalente), em Formiga, no domingo (18).

O evento contou com mais de 200 atletas inscritos de várias cidades. A equipe comandada pelo professor Rodrigo Santana e pelo instrutor Leandro Carrilho levaram ao ginásio 20 atletas e conseguiram 14 medalhas de ouro, 5 medalhas de prata e 1 medalha de bronze. O resultado rendeu a equipe o troféu de terceiro colocado geral, o que segundo o professor Rodrigo Santana, é um bom resultado já que na ocasião o campeonato contou com várias outras agremiações com muitos atletas inscritos.

O faixa preta fez questão de destacar a qualidade técnica dos alunos da equipe a maioria crianças entre 6 e 14 anos, além desses foram inscritos apenas 4 adultos. “Fico muito contente em ver ‘meus meninos’ mostrando o nosso trabalho, acho que além de ter bom resultado em todas as competições que participamos me sinto orgulhoso do trabalho que temos feito, e sei que muita coisa boa ainda estar por vir. Agradeço a Deus por tudo que tem me proporcionado, agradeço aos pais e as pessoas que apoiam confiam e acreditam em meu trabalho. É só o começo”, destacou o professor.