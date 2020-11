Equipes de 12 estados conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze na 12ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) realizada neste domingo (22/11) em uma transmissão ao vivo pelo Youtube. Projeto da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), neste ano a ONHB teve sua grande final presencial adaptada devido à pandemia do coronavírus.



O Nordeste levou maior número de medalhas: do total de 90 distribuídas, 64 foram para a região. A final contou com 421 equipes de todos os estados brasileiros, um total de 1,6 mil participantes. Ao todo, foram entregues 40 medalhas de bronze, 30 de pata e 20 de ouro.



A Bahia é o estado com maior número de medalhistas: 18 equipes no total. Em seguida, estão São Paulo com 16 grupos, Pernambuco (14), Rio Grande do Norte (13), Ceará (12), Minas Gerais (7), Sergipe (4), Piauí (2). Já os estados de Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro e Roraima levaram uma medalha cada.



A Olimpíada teve início em setembro, com 69,8 mil inscritos de todo país, um total de 17,4 mil equipes. Com inscritos de escolas públicas e particulares, para participar foram formadas grupos de três estudantes dos 8º ou 9º anos do Fundamental e todos os anos do Ensino Médio, além de um professor de História da escola.