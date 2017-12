Desde a criação da Associação dos Amigos do Basquete de Formiga (AABF), em julho do ano passado, as equipes de basquete do município têm conquistado diversas vitórias em competições regionais e levado o nome de Formiga ao pódio.

Em 2017 não foi diferente, apenas em dezembro, mês de encerramento das atividades da AABF, as equipes das categorias sub-17 e adulto subiram ao pódio no Circuito 7ª Vila de Basquete de Pitangui.

O torneio ocorreu no final de semana passado e contou com a participação de 11 equipes divididas em três categorias. Os atletas de Formiga se sagraram campeões na categoria sub-17 e vice-campeões na categoria adulto.

Em novembro, juntamente com parceria da Prefeitura a AABF realizou em Formiga oTorneio 3x3 de Basquete e Rua de Lazer. Já no primeiro semestre deste ano as equipes da AABF fizeram bonito nas competições que participaram.

Além de incentivar a prática de esporte na escolinha de basquete criada pela AABF, a associação participou de diversas ações solidárias.

Para o presidente da AABF, Geraldo Magela (Higuita) 2017 foi um ano muito produtivo. “Em 2017 participamos de torneios regionais, promovemos atividades esportivas em nossa cidade, mantivemos a escolinha de basquete e também ações solidárias ajudando ao próximo. Para o próximo ano, esperamos realizar mais atividades, e para isso contamos com o apoio dos orgãos públicos, entidades privadas e todos os amantes do basquete”, comentou Higuita.

Há anos o basquete em Formiga caminha sem incentivos e conseguiu formar atletas de renome na modalidade a exemplo dos jogadores, Tadeu Santos, de 21 anos, que jogou no Macaé Basquete, do Rio de Janeiro e Túlio Silva, de 20 anos, atleta da equipe americana South Florida. Os dois atletas, naturais de Formiga, iniciaram no esporte jogando nas quadras do município com o educador físico Higuita.