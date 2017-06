A fase microrregional dos Jogos do Interior de Minas Gerais (Jimi) ocorreu na cidade de Pitangui entre os dias 14 e 18 deste mês.

A cidade de Formiga foi muito bem representada nas modalidades futsal, handebol e basquete masculino, e conquistou resultados expressivos.

Há seis anos atletas do município não participavam da competição amadora considerada a mais importante do Estado.

O basquete masculino conquistou o vice-campeonato, o futsal masculino ficou em quarto lugar geral, o handebol masculino não conquistou a classificação mais mostrou que a equipe, sem dúvidas, pode resgatar os grandes momentos da modalidade nos próximos anos.

A próxima fase da competição será a Regional e ocorrerá em setembro, também na cidade de Pitangui.

“Fiquei muito honrado com este retorno, nós que vivemos do esporte voltar a participar do Jimi e ver Formiga disputando igualmente com as demais equipes foi muito satisfatório. A equipe de handebol demonstrou que temos condições de buscar novamente as melhores colocações, a equipe de futsal de uma forma até surpreendente conquistou a classificação para próxima fase e com condições de buscar medalhas. O basquete masculino surpreendeu com uma das melhores equipes desta fase e conquistou o vice-campeonato e por detalhes não veio o título, fruto do trabalho da Associação dos Amigos do Basquete de Formiga (AABF)” comentou o supervisor de Esportes Educacionais,Yan Fernandes.