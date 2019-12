As equipes de handebol da Secretaria Municipal de Esportes de Arcos foram destaque no final de semana.

O trabalho desempenhado pelos coordenadores e treinadores, junto ao corpo de atletas, foi coroado com o lugar mais alto do pódio, em evento realizado pela Liga Desportiva do Centro-Oeste de Minas.

Os atletas participaram da 3ª etapa da LIDCOM, em Pará de Minas. Na ocasião, as categorias juvenil feminino e cadete masculino foram campeãs, e a juvenil masculina conquistou a 3ª colocação.

A Secretaria de Esportes destacou a excelente atuação dentro de quadra, além do comprometimento e disciplina com a modalidade.