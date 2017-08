Equipes do Projeto Futuro Atleta, Futuro Cidadão participaram, no mês de julho, da Liga S10 de Futsal nas categorias sub-, 11, sub-13 e sub-15. Os atletas conquistaram ótimos resultados, inclusive, o título de campeão na categoria sub-15 e o vice-campeonato na sub-9.

Segundo informou o coordenador geral do projeto, Yan Fernandes, a categoria sub-9 tem alcançado ótimos resultados nas competições, como o título da Copa Verão. Ele destacou também que os atletas da sub-15 fizeram uma Liga impecável e conquistaram o título invictos. O time goleou Doresópolis em 8 a 1 e o Clube Centenário de Formiga por 11 a 1. Venceu o Arcos/PAEME por 2 a 0 e o Futsal São Luiz por 2 a 1.

“Parabenizo os atletas pelas conquistas. Estamos satisfeitos com o desempenho de nossas categorias. O projeto é social, mas está conquistando ótimos resultados em quadra. Aproveito a oportunidade para agradecer às monitoras Mayra Azevedo e Ana Clara pela dedicação e ao gerente do Clube Unifor-MG, Samuel Nogueira, pelo apoio”, ressaltou.

A competição foi realizada pelo Clube Unifor-MG em parceria com o Projeto, que tem como objetivo promover cinco eventos durante a sua vigência. Já foram realizados o Torneio Início, o Torneio Intercâmbio, a Copa Verão e a Liga S10 de Futsal. Está previsto para este mês o torneio de encerramento.

O projeto

O projeto Futuro Atleta, Futuro Cidadão é uma realização do Unifor-MG, em parceria com o Governo Federal, por meio do programa da Lei de Incentivo ao Esporte, que permite a empresas e pessoas físicas investirem parte do que pagariam de Imposto de Renda em projetos esportivos aprovados pelo Ministério do Esporte. As empresas podem investir até 1% desse valor e as pessoas físicas até 6% do imposto devido. A empresa parceira do projeto Futuro Atleta, Futuro Cidadão é a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

O objetivo é favorecer a sistematização do ensino e da prática regular do futsal para crianças e adolescentes, na faixa etária entre 9 e 15 anos, alunos da rede pública de ensino e residentes em áreas de vulnerabilidade social no município de Formiga. O projeto oferece a sessenta estudantes o acesso a práticas esportivas gratuitas e de qualidade, complementadas por outras vivências (oficinas) educativas, na visão do esporte como direito social e possibilidade de complementaridade educacional.