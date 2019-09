Na manhã deste sábado (21), foi realizada uma simulação de acidente promovido pela VLI, na passagem de nível do bairro Esplanada, um dos trechos mais movimentados de Divinópolis.

A simulação foi realizada como parte das ações de conscientização da Semana Nacional do Trânsito. Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros participaram da ação que simulou um acidente entre um veículo dee passeio e uma locomotivo, que resultou em duas vítimas gravemente feridas.



De acordo com o gerente da VLI, Júlio Bicalho, mesmo com a diminuição de velocidade, geralmente os acidentes são graves devido ao peso do trem. “É preciso respeitar a sinalização, parar, abrir os vidros, escutar se não há buzina ou o som do trem. Isso garante a segurança da população.”, afirma.



“São esses tipos de simulados que capacitam as equipes para atuarem quando realmente acontecer a situação, pois ocorrências como essa são esporádicas e precisamos estar preparados”, conta o Subtenente do Corpo de Bombeiros, Gilson Lucas de Oliveira.

















Fotos: Samu/Divulgação

Para a enfermeira e coordenadora do Núcleo de Educação Permanente do Samu, Larissa Martins, essas simulações são muito importantes para a revisão de protocolos de atendimento e melhora na integração de trabalho realizado com o Corpo de Bombeiros e demais órgão que atuaram na ação como a Settrans e Policía Militar.



De acordo com a Settrans, o trecho da passagem de nível do bairro Esplanada foi escolhido devido ao grande número de pessoas que frequentam a feira no horário que foi realizada e simulação. Também foi uma forma de mostrar quais transtornos podem ser gerados na região central, devido o acontecimento de uma acidente na linha férrea.



Conforme o Samu, o objetivo de chamar a atenção da população foi atingido, pois muitas pessoas pararam para assistir a simulação e algumas estavam acreditando ser um acidente real. A equipe que maquiou as vítimas trabalhou muito bem, deixando-as muito bem caracterizadas.