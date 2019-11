Que Erick Jacquin é figurinha carimbada na internet, todo mundo sabe. Jurado do “MasterChef”, da Band, desde 2014, o chef francês conquistou o carinho dos brasileiros e, agora, parece que conquistou a internet também.

Nos últimos dias, Erick Jacquin voltou a se tornar assunto nas redes sociais, mas por um motivo bem peculiar. Isso porque, o grande protagonista do reality ” Pesadelo na Cozinha “, atração é inspirada no “Kitchen’s Nightmare”, apresentado por Gordon Ramsey, ganhou uma enorme projeção após o episódio do tal restaurante ” Pé de Fava “.

Se você não está por dentro, a gente te explica, não se preocupa. Nos últimos dias, o estabelecimento, localizado em Guarulhos, na Grande São Paulo, que Fábio Lima é proprietário, se tornou um dos nomes mais comentados na web. Nas cenas, que também estão disponíveis no Youtube, o chef visita o restaurante com a intenção de verificar o que precisa ser mudado e mantido no local.

Então, o momento do surto chegou. Jacquin sobe até um local que parece ser o depósito do restaurante e encontra os famosos freezers. Até aí, tudo bem, né? São só equipamentos para manter os alimentos refrigerados. No entanto, o famoso “quebra-galho” do restaurante revela que Fábio, o proprietário, liga e desliga os eletrodomésticos a cada doze horas: à noite, os freezers são ligados e, durante o dia, desligados. “Para economizar energia e não ficar no vermelho”, justificou o dono do local.





Isso foi o suficiente para que os melhores memes do francês fossem feitos. As reações de Jacquin foram incríveis e os memes, claro, ainda mais. O cozinheiro chegou a vomitar de nojo por conta do cheiro do local. Além disso, as frases “você é a vergonha da profissão” está rodando pela web descontroladamente.

Pensando nisso, o iG Gente separou os reais motivos que indicam que o empresário é o novo rei dos memes brasileiros. Gretchen, temos visitas!

Sucesso desde o “MasterChef”

Lá em 2014, quando o reality culinário estreou nas telas da Band , Jacquin logo conquistou o público com seu carisma. Diferente de Henrique Fogaça, por exemplo, o chef tem uma forma mais, digamos, delicada, de tratar os participantes do programa.

Mas não pense que ele não dá bronca! Mesmo com seu jeito simpático e brincalhão, o empresário mantém a postura firme e dá alguns (ou vários!) puxões de orelhas em seus aprendizes.

Memes icônicos e atemporais

Não adianta! Ao lado de Gretchen, a rainha da internet, Jacquin divide o posto de rei dos memes. Nos últimos dias, o cozinheiro se estabeleceu no cargo depois do famigerado episódio do reality “Pesadelo na Cozinha”.

Jacquin versão Alvin e os esquilos (créditos: @cintttix ) pic.twitter.com/PJXYs5cnT0 — Jacquin Memes (@JacquinMemes) November 5, 2019





Vou colocar o meme do Jacquin no meu roteiro n qro nem saber pic.twitter.com/4Iv4NYXTXL — ƦΞ₦₦Ð?☀️ (@rennanrod) November 2, 2019





Jacquin: não pode ser só uma salada Sabrina: vou fazer uma salada Jacquin: #MasterChefARevanche pic.twitter.com/jiDQCdeVIb — Thah (@thaatuita) November 6, 2019





pé de fava: comida nordestina

realidade: NÃO TEM TEMPERO NORDESTINO o restaurante árabe: comida árabe

realidade: NÃO TEM TEMPERO ÁRABE ai o jacquin vai lá e faz com tempero os cara: pic.twitter.com/Bhd2V92tRS — GOLDEN CHILD RE-boot (@whytokki) November 6, 2019

















Entre os momentos mais comentados está, claro, o surto no “Pé de Fava”, a coroa de flores que ele entregou para o proprietário, dizendo que o local havia “morrido”.

Grupos no WhatsApp

Já pensou em um grupo no WhatsApp feito somente para imitar o chef? Foi exatamente isso o que aconteceu. Depois da repercussão do reality na internet, inúmeros (inúmeros mesmo!) grupos com vários participantes, de todos os cantos do mundo, começaram a pipocar por aí.

E, para participar, é preciso obedecer uma única e claríssima regra: imitar Erick Jacquin . A conversa toda consiste em centenas de áudios reproduzindo as frases mais icônicas dos episódios do programa.