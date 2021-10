Nesta quarta-feira (6), durante o programa da rádio 93 Play, quando estava em pauta, assunto relacionado a análise pela Câmara Municipal sobre o veto do prefeito de Formiga relativo ao projeto, houve um equívoco relacionado aos valores pagos aos beneficiários, gerando dúvidas sobre quem teria arcado com tais valores: Câmara ou Prefeitura? O problema gerou reclamações por parte da administração municipal e da própria Câmara.

Tão logo tomou conhecimento do problema, a direção do programa jornal 93 Play, através da jornalista Lorene Pedrosa, pelas redes sociais, e por divulgação na 93 Play, reconheceu o equívoco e, pediu desculpas à administração, à Câmara e aos ouvintes, em transmissão ao vivo.

Confira abaixo

Nota de Esclarecimento

A Câmara Municipal de Formiga vem, por meio desta, esclarecer informação equivocada dada hoje, dia 6, pelo “Jornal da 93”. Durante o noticiário, é afirmado que “pelas informações repassadas pela assessoria da Câmara, devido a diminuição no número de famílias, a Câmara arcou com todo o Auxílio Emergencial Municipal”. No entanto, essa informação não procede.



Primeiro, a assessoria de comunicação da Câmara afirma que jamais disse a qualquer jornalista, oficialmente ou informalmente, que o Poder Legislativo estava arcando integralmente com o pagamento do Auxílio Emergencial.



Segundo, como já amplamente divulgado, a Câmara Municipal de Formiga é parceira da Prefeitura no pagamento do benefício, com cada um arcando com 50% do valor.



Por fim, a Câmara Municipal de Formiga se coloca à disposição para tirar quaisquer dúvidas da imprensa ou da população quanto aos repasses para o pagamento do Auxílio Emergencial.



