A pandemia de Covid-19 vem obrigando muitas pessoas a trocarem os seus locais de trabalho pela própria casa, adotando o estilo home office. Porém, algumas dessas pessoas cometem erros que podem acabar prejudicando a saúde ou interferindo negativamente na produtividade.

Um dos erros mais comuns é em relação ao local de trabalho. Por ter a liberdade de realizar tarefas em casa, muitas pessoas acabam fazendo isso em qualquer cômodo da casa, por exemplo, utilizando o notebook no sofá. Isso não é nem um pouco recomendado, pois além de prejudicar a postura, também pode causar distrações e reduzir a produtividade.

O ideal é ter um cômodo só para o trabalho. Caso não seja possível, tente criar um espaço adequado – onde não haja muita movimentação e barulhos externos – com uma escrivaninha para usar o computador. Ainda assim, é muito importante tomar cuidado com a postura, já que passar horas trabalhando em posições erradas pode causar dores de cabeça e problemas nas costas.

De acordo com Nicolas Pinto, alguns pequenos ajustes podem ajudar muito. Ele é gamer profissional e escreve sobre jogos no site ReviewBox, por isso passa a maior parte do dia no computador. Nicolas ressalta que não é obrigatório comprar cadeiras e escrivaninhas ergonômicas para conseguir ter qualidade, basta seguir algumas orientações básicas, como deixar o topo do monitor na altura dos olhos, os braços na altura da mesa e manter uma distância de 40 a 75 centímetros da tela.