Para 34% dos recrutadores que participaram de uma pesquisa realizada pelo empresa de recrutamento online Catho, erros de português são o principal fator para eliminação de candidatos.

Segundo a pesquisa, erros de português no currículo podem representar falta de domínio do idioma, falta de atenção e displicência.

Essa falha na revisão do principal documento entre candidato e entrevistador queima todas as chances de contratação. Os outros fatores que fazem com que o currículo seja descartado imediatamente são:

25% por falta de experiência

10% por ausência de objetivos profissionais

9% porque os candidatos moram longe da empresa

9% por falta de apresentação visual

9% por outros motivos

3% por não ter formação superior ou cursos complementares

1% pelo currículo ter mais de uma página

Ainda segundo o levantamento da Catho, um recrutador recebe em média de 30 a 50 currículos por vaga; desses, de 5 a 10 candidatos chegam a participar de uma entrevista com o recrutador.