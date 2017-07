Nessa quarta-feira (5), o secretário de Educação de Formiga, Cid Corrêa, e o diretor da Escola Estadual Aureliano Rodrigues Nunes, Hadailton Silva, estiveram na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, e se reuniram com o secretário adjunto de Educação de Minas Gerais, Wieland Silberschneider.

O objetivo foi pleitear verba para a reforma geral do estabelecimento de ensino, localizado no bairro Alvorada, e também para a aquisição de um ônibus escolar para completar a frota e transportar os alunos da rede estadual.

De acordo com Cid Corrêa, o valor da reforma é de R$400 mil.

Participaram ainda do encontro a diretora do transporte escolar da Secretaria de Educação, Rosemeire Ferreira e chefe de Gabinete do deputado federal Jaiminho Martins, Mário Quintão.

Hadailton disse que ficou esperançoso com a reunião e segundo Wieland Silberschneider, a verba será repassada ainda neste ano.