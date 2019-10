A Escola Municipal Bendita Gomide Leite, localizada no bairro Vargem Grande, receberá, na quinta-feira (24), uma ação ambiental promovida pela VLI Multimodal.

O evento é uma parceria entre a empresa e a Prefeitura, que escolheu a instituição educacional pelo fato de estar em uma área na qual há grande quantidade de descarte ilegal de lixo e entulhos em áreas verdes.

Durante a atividade, que faz parte das comemorações do Mês das Crianças, os alunos de todas as séries participarão de um momento que será conduzido por um responsável de Meio Ambiente e de Segurança Técnica, que falará sobre os cuidados com a natureza.