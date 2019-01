A Escola Estadual José Bernardes de Faria está com matrículas abertas para o ano letivo de 2019. As vagas são limitadas.

A escola conta com o ensino regular do 1° ao 9° ano do ensino fundamental e com o Projeto de Tempo Integral para as mães que trabalham e queiram deixar os filhos em tempo integral. O projeto conta com oficina de acompanhamento pedagógico, informática, horta escolar, esporte e lazer e promoção da saúde, no período de 7h às 17h15.

O estabelecimento de ensino está localizado na rua Iago Pimentel, n° 339, bairro Sagrado Coração de Jesus.

O horário de funcionamento da secretaria é das 7h às 17h30. Mais informações pelo (37) 3321-1023.