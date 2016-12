A Escola Estadual José Bernardes de Faria está realizando nesta segunda-feira (12), as matrículas para os alunos do 1º ano do ensino fundamental.

O estabelecimento de ensino oferece 25 vagas, além da Educação em Tempo Integral, na qual o aluno entra às 7h e sai as 17h15.

A escola conta com oficinas que são ministradas por professores capacitados, sendo elas: acompanhamento pedagógico, onde o aluno faz o dever de casa com o apoio do professor, esporte, dança, promoção da saúde e ambientes de redes sociais.

Para a efetivação da matrícula, além do preenchimento da ficha de matrícula, deverão ser entregues, obrigatoriamente, na secretaria escolar: cópia e apresentação do original da conta de luz da residência do candidato, preferencialmente, ou de outro comprovante de endereço recente; cópia e apresentação do original da certidão de nascimento ou carteira de identidade; e comprovante de escolaridade, quando for o caso de transferência ou retorno aos estudos.

Balanço Cadastramento Escolar 2017

Foram inscritos 169.603 crianças e estudantes que desejam ingressar na rede pública de ensino, estadual e municipais, em 2017. O Cadastramento foi realizado no mês de junho deste ano.

O Cadastramento Escolar permite ao Governo do Estado e às prefeituras dimensionarem a demanda escolar, encaminhando com tranquilidade as crianças que vão iniciar os estudos, os alunos que desejam a transferência para a rede pública e os estudantes que queiram retornar à escola, seja qual for o ano do ensino fundamental.