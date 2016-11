A Escola Estadual José Bernardes de Faria promoverá, das 8h às 11h30 deste sábado (26), uma Ação Global para toda a comunidade de Formiga. Além disso, os alunos participarão da Feira de Ciências e a Semana de Educação para a Vida.

Diversos serviços serão oferecidos para a população como: aferição de pressão arterial e glicose,tipagem sanguínea, corte de cabelo, cadastramento deCPF, pintura facial, cama elástica, pipoca e algodão doce, dinâmicas e sorteio de brindes, rematrícula dos alunos e pré-matrícula.

Já as ações que serão apresentadas durante a feira são: experiências de ciências bomba de bicarbonato, experiência com olho de boi, comidas típicas das culturas indígenas, quilombolas e portugueses.

De acordo com a diretora da escola, Kellen Mourão, além dos alunos aprenderem com os temas propostos, os pais e a comunidade terão a oportunidade de participar das ações que acontecerão durante a feira. “Venham prestigiar nossos alunos com seus trabalhos e conhecer a nossa escola. As famílias formiguenses estão todas convidadas”, disse a diretora.