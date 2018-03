Na sexta-feira (23), a Escola Municipal Célia de Melo, localizada no bairro Lajinha, fez aniversário. Ela completou 27 anos de trabalho e dedicação à comunidade escolar que atende. Um dia antes, na quinta-feira, foi realizado à noite um evento para comemorar a data.

Pais e alunos participaram da festividade que contou com apresentações artísticas e culturais dos próprios estudantes. O aniversário neste ano foi comemorado com uma temática diferente, sobre as produções cinematográficas.

De acordo com a diretora Eliana Maria Ferreira, como na construção e realização de um filme existem muitos profissionais, como roteirista, diretor, compositor musical, produtor, técnicos de efeitos especiais e técnicos de som, na escola não é diferente. “Para que haja uma aprendizagem eficaz e prazerosa, é necessário o trabalho de toda uma equipe: diretora, coordenadoras pedagógicas, bibliotecária, secretária, professores, assistentes, serviçais, inspetor e zelador, além da parceria e do apoio dos pais, que é fundamental. Nossos artistas principais foram os alunos que abrilhantaram a noite com belas apresentações musicais”, explicou.

A diretora parabeniza a escola e todos os profissionais dela que não medem esforços para promover uma educação de qualidade.