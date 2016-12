A Escola Estadual João Batista de Carvalho, na cidade de Bambuí, recebeu a autorização da Secretaria Estadual de Educação para iniciar o curso “Normal Nível Médio” popularmente conhecido por magistério.

O curso habilita professores a lecionar para crianças na educação infantil. Em Bambuí, existe uma carência de profissionais habilitados para trabalharem em escolas que oferecem essa modalidade de ensino.

“Esse curso poderá corrigir esse déficit de profissionais no município, capacitando pessoas para trabalharem com crianças do ensino infantil, além é claro de dar oportunidade de trabalho para várias pessoas” comentou o diretor da Escola, Leonardo.

A iniciativa para trazer o curso ao município partiu da direção da escola, que desde seu plano de gestão sempre deixaram claro o objetivo de reativar o turno noturno com Ensino Médio e o Magistério.

Inscrições

Leonardo comentou que como a autorização ainda é recente, não há qualquer informação sobre as inscrições para alunos. A Secretaria Regional de Educação em Divinópolis deverá se pronunciar em breve sobre todo o tramite legal para iniciar o curso.

Inscrições para professores

Os professores que quiserem se inscrever para lecionar no curso deverão acessar o site: http://educacao.mg.gov.br e baixar a resolução 3.191/2016 que trata da habilitação e escolaridade exigida para atuar.