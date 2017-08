Alimentos foram furtados na madrugada desta sexta-feira (4) de uma unidade do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) de Oliveira.

Segundo a direção da escola, é a terceira vez, em menos de um mês, que o prédio é arrombado e segurança no local será reforçada.

Ainda de acordo com a direção, foram furtados 10 quilos de carne e um fardo com 50 iogurtes, que fazem parte da merenda das crianças. Em um dos arrombamentos anteriores, um botijão de gás foi levado da escola. No primeiro arrombamento, nenhum material foi furtado.

Entre as medidas de segurança a serem adotadas pela instituição, está a manutenção de um vigia no prédio e a troca do sistema de alarmes, além da instalação de grades. A Polícia Militar informou que já possui um suspeito, mas não deu outros detalhes.