Redação Últimas Notícias

Alunos da Escola Municipal Professor Franklin de Carvalho participaram de uma campanha do agasalho. A ação foi desenvolvida pela professora do 3° ano, Adriana Baldoni e pela a bibliotecária da unidade de ensino.

De acordo com Adriana, a idéia da campanha surgiu durante o desenvolvimento do projeto Super Herói, criado pela Secretaria de Educação e Esportes. “Tivemos a idéia de trabalhar o assunto voltado para as boas ações que nos transformam em super heróis. Assim surgiu a idéia de realizar uma doação de agasalhos para proteger as pessoas carentes do período de frio”.

Como parte da campanha, os estudantes participaram de uma palestra sobre a importância de doar e ajudar a quem precisa. “Desenvolvemos nos alunos o importante papel deles em ajudar a melhorar a vida de quem precisa e assim ajudá-los na formação de uma pessoa de caráter e valor”, disse a professora.