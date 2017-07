Da redação

A Escola Jalcira Santos Valadão (Escola Normal) está com as matrículas abertas para o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A modalidade de ensino médio é oferecida para pessoas maiores de 18 anos e tem a duração de três semestres (1 ano e seis meses). O curso é gratuito e não há processo seletivo.

Os interessados devem comparecer na instituição de ensino até segunda-feira (31) com comprovante de conclusão do 9º ano do ensino fundamental, cópias da identidade, CPF, certidão de nascimento e uma cópia do comprovante de residência (conta de luz).

As aulas terão início na terça-feira (1º). As matrículas podem ser feitas das 8h às 19h. Mais informações pelo telefone (37) 3322-2489.