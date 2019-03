É recente a polêmica sobre os métodos de ensino nas escolas brasileiras, após o aparecimento do movimento “Escola sem Partido”, o qual discorda de outras metodologias de ensino, entre elas a pedagogia de Paulo Freire.

Na posse no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro celebrou ser este dia de libertação do povo, entre outras coisas, do politicamente correto, no qual Escola sem Partido está contido.

Politicamente correto é um movimento iniciado nos Estados Unidos, pela direita conservadora, atribui um plano de dominação ideológica de esquerda, emanado de instituições de ensino, e depois passaram a desconstruir agendas de igualdade (gênero, cotas, ações afirmativas, etc.).