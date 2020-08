Após reunião com o governo do Estado nessa terça-feira (25), a expectativa do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG) é que as escolas sejam incluídas no programa Minas Consciente, que prevê quais atividades podem ser retomadas nos municípios mineiros conforme os indicadores de saúde de cada um.



Essa inclusão, entretanto, ainda não tem data para acontecer, esclareceu o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Marcelo Cabral, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (26). “O protocolo sugerido pelo grupo (Sinep-MG) está sendo analisado. Esperamos dar um retorno rapidamente, no entanto é necessário que se faça avaliação baseada em critérios científicos e técnicos, sempre levando em consideração a possibilidade de consequências no retorno desse segmento”, disse. Segundo Cabral, a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) também elabora protocolos de retorno às aulas, sob orientação da SES-MG.



Cabral destacou, ainda, que não está definido em qual onda do programa Minas Consciente as escolas poderiam se enquadrar. “As crianças têm maior dificuldade de adaptação a esses protocolos e retornam para casa, para junto de seus pais e, eventualmente, de seus avós. Isso é relevante para a tomada de decisão”, reforçou.



Governo passa a divulgar percentual de óbitos por Covid-19

A partir desta quarta-feira, uma nova informação passa a constar nos boletins epidemiológicos diários divulgados pela SES-MG. Além do número de óbitos por Covid-19 confirmados nas últimas 24 horas, o documento mostra quantas dessas mortes aconteceram nos últimos dias.